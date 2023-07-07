太古出售美國可口可樂 派特別息惹憧憬

透過是次交易，將為集團提供顯著的淨收益，將大大減少債務淨額、進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。經交易事項和建議特別股息的相關調整後，於2022年底的備考資本淨負債比率（不包括租賃負債）由18%降至11.6%，現金利息倍數（不包括交易事項的出售收益）由6倍增至7.3倍。集團計劃餘下所得款項淨額，用於大中華區和東南亞核心業務日後的投資項目。

2022年度，太古的持續營運業務的收益911.69億元，按年大致持平，純利按年增加25%至41.95億元。期內投資物業公平值變動錄得收益8.1億元，去年同期則虧損19.31億元，經常性基本溢利倒退22%至38億元。隨著航空和零售行業復甦，集團的業績表現料受惠。另外，集團去年進行大額回購，以現金總代價26億元回購3,938.3萬A股和4,442.5萬B股。

現價計，預測股息率5.1厘。走勢上，近日10天線走高於100天線，目前企穩各主要平均線，惟STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮58元以下吸納，反彈阻力65.65元，不跌穿54元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

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本人並無持有上述股份

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