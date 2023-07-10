阿里健康（241）截至今年3月底止年度，成功扭虧為盈，錄得純利5.33億元，而去年同期虧損2.66億元；整體毛利率由去年同期的20%擴張1.3個百分點至21.3%，主要由於集團深耕精細化運營和數字化升級，帶來經營效率優化，以及提升定價能力。期內，收入267.63億元，按年增加30.1%，其中來自醫藥自營業務的收入增加31.7%至235.92億元，佔總收入的88.1%。截至今年3月底，集團已實現22地39倉的配送網絡，其中藥品倉28個，通過智能化工具的運用，倉內作業能力和效率得到大幅提升。

至於醫藥電商平台業務，收入上升10.5%至22.38億元。截至今年3月底，線上自營店的年度活躍消費者（於過往十二個月在集團線上自營店實際購買過一次或者以上商品的消費者）超過1.3億，較截至2022年3月底的1.1億人增加逾2,000萬人；天貓健康平台的年度活躍用戶已近3億，人均年度健康品消費金額持續攀升。去年度，醫療健康及數字化服務業務收入增加45.7%至 9.33億元。

走勢上，近期窄幅橫行整固，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮4.75元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.4元，不跌穿4.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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