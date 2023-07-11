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專家觀點>金利豐證券

渣打回購有助支持股價

美國聯儲局雖然6月份暫停加息，但預期7月份或今年下半年仍然有機會加息。在加息周期，連同本港1個月銀行同業拆息（HIBOR）上升，本港銀行的淨利息收益有望擴闊。渣打集團 （2888）的業務遍布全球多個國家和地區，隨著全球經濟活動復常，有利帶動貸款需求回升、壞帳壓力紓緩，以及保費等非利息收入有望回升。

今年首季度，渣打集團的純利13.41億美元，按年增加14%。期內，收入43.96億美元，按年上升8%，按固定匯率基準計算則按年上升13%；淨利息收入上升13%至20.07億美元，淨息差按季上升5個基點至1.63%。期內，信貸減值支出2,600萬元，按年下降1.72億元，包括早前與主權評級下調相關的減值淨撥回2,300萬元，與中國商業房地產相關的減值則淨撥回200萬元。受惠於個人、私人及中小企業銀行業務改革盈利能力，成本對收入比率按年改善13個百分點，至58%。

今年第一季度，普通股權一級資本比率為13.7%，接近13%至14%目標範圍的頂端。有形股東權益回報（ROE）為11.9%，按年上升170個基點。集團預測今年的收入按固定匯率基準計算上升約10%，達8%至10%範圍的頂端；全年的平均淨息差約為170個基點，而明年則約為175個基點；在普通股權一級資本比率的13%至14%的目標範圍內靈活經營。集團預料今年有形股東權益回報將接近10%，明年則超過11%。

集團今年擬斥10億美元回購股份，並計劃2024年年底前向股東回報超過50億美元。走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，惟STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低65.8元以下吸納，中線上望74.9元，不跌穿61元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份