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專家觀點>金利豐證券

蒙牛跌勢有望喘穩

蒙牛乳業（2319）的業務涵蓋行業的上、中和下游，在全球乳企排名提升至第七位。隨著內地復常，今年供應鏈銷售節奏將回復正常，業務前景料改善。集團加快生產數字化建設步伐，旗下的寧夏工廠在上月正式落成投產，為全球首座乳業全數智化工廠，並為目前全球單體最大液體奶工廠。

去年度，集團的收入925.93億元（人民幣，下同），按年增加5.1%，純利上升5.5%至53.03億元；息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）增加14.3%至91.21億元。液態奶收入按年增加2.3%至782.69億元，佔總收入的84.5%；其中，特侖蘇、蒙牛純牛奶、每日鮮語鮮牛奶保持強勁增長，低溫業務持續佔據市場領先地位。另外，集團補捉奶酪行業增長機會，拓展兒童奶酪棒、奶酪休閒零食、專業餐飲奶酪產品等，同時去年11月完成妙可藍多（滬：600882）要約收購，加強雙方合作，資源互補。

由於奶粉和乳飲料業務下滑、原輔材料平均價格上漲，以及增加廠房及生產設備投產所產生的折舊費用增加影響，整體毛利率按年下降1.4個百分點至35.3%。不過，集團積極降本增效，銷售及經銷費用減少4.9%至223.47億元，佔總收入的24.1%，其中產品和品牌宣傳及行銷費用下跌23.8%至54.95億元，帶動經營利潤率上升0.4個百點至5.9%。

集團私有化雅士利國際，在上月29日獲開曼群島法院准後，雅士利股份在7月4日下午4時起取消上市地位。走勢上，目前失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮28元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力32元，不跌穿26元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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