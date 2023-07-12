去年度，集團的收入925.93億元（人民幣，下同），按年增加5.1%，純利上升5.5%至53.03億元；息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）增加14.3%至91.21億元。液態奶收入按年增加2.3%至782.69億元，佔總收入的84.5%；其中，特侖蘇、蒙牛純牛奶、每日鮮語鮮牛奶保持強勁增長，低溫業務持續佔據市場領先地位。另外，集團補捉奶酪行業增長機會，拓展兒童奶酪棒、奶酪休閒零食、專業餐飲奶酪產品等，同時去年11月完成妙可藍多（滬：600882）要約收購，加強雙方合作，資源互補。

由於奶粉和乳飲料業務下滑、原輔材料平均價格上漲，以及增加廠房及生產設備投產所產生的折舊費用增加影響，整體毛利率按年下降1.4個百分點至35.3%。不過，集團積極降本增效，銷售及經銷費用減少4.9%至223.47億元，佔總收入的24.1%，其中產品和品牌宣傳及行銷費用下跌23.8%至54.95億元，帶動經營利潤率上升0.4個百點至5.9%。

集團私有化雅士利國際，在上月29日獲開曼群島法院准後，雅士利股份在7月4日下午4時起取消上市地位。走勢上，目前失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮28元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力32元，不跌穿26元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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