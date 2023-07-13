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專家觀點>金利豐證券

中石化整固後有望再上

美國6月份通脹進一步放緩至3%，市場憧憬聯儲局即將結束加息周期，美滙指數跌至逾1年以來的低位，支持國際油價上升。中石化（0386）主要在內地從事油氣開採和煉化業務，具備石油上下游業務。截至今年3月底止首季度，集團的營業收入7,913.3億元（人民幣，下同），按年上升2.6%，純利倒退11.8%至201億元。期內，勘探及開發的收入按年增加0.2%至525.85億元；煉油的收入減少5.3%至452.2億元；而營銷及分銷的經營收入4,126.8億元，按年增加11.5%。

今年首季度，集團的油氣當量產量按年增加2.6%至1.25億桶油當量；其中，原油產量增加0.6%至6,949億桶，原油實現價格跌15.5%至每桶75.21美元，天然氣產量升5.3%至3,305億立方英尺，實現價格升6.9%至每千立方英尺8.7美元。期內，完成原油加工量跌3%至 6,224 萬噸，生產成品油減少0.2%至 3,730萬噸。

期內，資本支出234億元，其中勘探及開發板塊資本支出149.8億元，主要用於順北、塔河、川西、川東南等油氣產能建設；集團計劃今年的資本支出1,658億元，其中，勘探及開發板塊資本支出744億元。集團正在能源轉型規劃，積極發展綠氫項目，其中，新疆一個年產2萬噸的綠氫替代項目今年投產。

現價計，預測股息率約9.5厘，具有一定吸引力。今年5月9日高見5.25元（港元，下同），期後持續受壓，目前回落逾1成。走勢上，昨日重上10和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低4.5元吸納，反彈阻力5.25元，不跌穿4.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份