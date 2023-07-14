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專家觀點>金利豐證券

金山雲毛利率擴張 料虧損逐步改善

金山雲（3896）提供全套雲產品，主要包括雲計算、存儲和分發，其模塊化雲產品包括統一的IaaS基礎設施、PaaS層和SaaS應用軟件。隨著內地推動數字產業，企業加大相關投入，雲滲透有望提升，集團有望從中受惠。集團的產品可用於設計不同的解決方案，迎合不同業務的需求。集團在去年進入EV（電動汽車）行業，為EV製造商提供雲服務，支持其EV開發和運營。

今年第一季度，集團總收入18.6億元（人民幣，下同），按年減少14.2%，主要由於集團主動縮減CDN服務的規模（其流水按年減少11.7%），以及更嚴格地選擇行業雲項目。期內，淨虧損6.09億元，較上一季度的淨虧損5.22億元和去年同季的5.55億元有所擴大，主要由於經營虧損影響所致。不過，按非公認會計準則的淨虧損4.12億元，較上一季度的淨虧損5.53億元和2022年同季的淨虧損4.43億元大幅收窄。非公認會計準則EBITDA為負1.3億元，較上一季度的負2.45億元和去年同季的負1.44億元大幅收窄。

今年首季度，公有雲服務收入減少16.4%至11.54億元，行業雲服務收入下跌10.4%至7.1億元。雖然收入倒退，惟毛利按年增加142.8%至1.94億元，創下季度毛利新高。整體毛利率由2022年同期的3.7%，上升6.7個百分點至10.4%；公有雲服務的毛利率由-3.4%改善至2.1%，行業雲服務的毛利率由16.1%上升至23.8%。以集團對市場及和經營狀況的當前和初步看法，集團預期今年第二季度的總收入將介乎18.5億至20億元。

走勢上，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮3.1元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4元，不跌穿2.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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