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海底撈整固後有望再上

隨著內地復常，社交活動回復正常，而且目前為暑期屬消化外出旺季，有助餐飲需求回升。海底撈（6862）在內地火鍋品牌中知名度位列前位，過往曾經大肆擴張門店，在疫情期間開始執行分店重組計劃，去年集團繼續放緩拓店速度，同時在去年9月啟動「硬骨頭」計劃，以重開過往關停的若干餐廳。去年全年集團新開24家海底撈餐廳，48家關停餐廳恢復營業，並關閉50家經營表現欠佳的餐廳。截至去年12月底，集團在內地經營1,349家海底撈餐廳，港澳台地區有22家。

去年12月，海底撈分拆特海國際（9658）以介紹形成在聯交所上市，其主要從事在大中華區以外從事餐廳業務經營。去年度，海底撈來自持續經營業務的收入為310.39億元（人民幣，下同），按年下跌20.6%，惟轉虧為盈，錄得純利13.74億元，而錄得2021年度為虧損32.48億元。期內，海底撈餐廳經營收入下跌22.9%至290.87億元，佔總收入的93.3%。去年度，大中華區海底撈餐廳的整體翻檯率為每天3次，同店翻檯率為每天3.1次，2021年整體及同店翻檯率分別為每天3次和每天3.4次。

去年度，集團有效控制成本，營運優化改善餐廳營運效率。期內，原材料及易耗品成本按年減少25.2%至129.06億元、員工成本下跌26.6%至102.4億元、租金及相關支出減少7.5%至2.74億元；佔收入的比重分別為41.6%、33%和0.9%。期內，經營活動所得現金淨額增加至61.52億元，去年底手持現金66.21億元，銀行及其他借款總額25.96億元，資本負債比率為62.8%。

走勢上，目前於長方形通道反覆上落，目前企穩多條主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮17.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力19.6元阻力，不跌穿16.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份