華潤燃氣（1193）主要在內地從事下游城市燃氣分銷業務，去年度，集團的燃氣總銷量359億立方米，按年升5.3%；其中，工業、商業和居民的銷氣量，分別佔比為52.3%、21%和23.7%。期內，新接駁住宅用戶總數由2021年的352.4萬戶，上升15.7%至407.7萬戶，當中新房接駁用戶355.9萬戶，舊房接駁用戶43.3萬戶，農村煤改氣用戶8.5萬戶。

去年度，集團營業額943.4億元，按年上升18.5%，純利跌26%至47.3億元。整體毛利率由2021年度的24.1%，下跌4.9個百分點至19.2%。主要是由於銷售、分銷氣體燃料、相關產品及加氣站業務毛利率下跌，以及收入佔比例上升所致。受益於集團持續的收併購，以及下屬項目公司持續努力擴展經營區域，集團在內地運營的城市燃氣項目平均氣化率由2021年底的55%上升至58.2%。去年12月底，集團的城市燃氣項目共273個，分佈於中國25個省份。

集團去年全年共派息105港仙，派息比率50%；現價計，預測股息率約4.8厘。走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮24.8元以下吸納，反彈阻力29.3元，不跌穿23.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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