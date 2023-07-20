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敏華外銷訂單有望好轉

敏華控股（1999）主要從生產和零售功能沙發為主的沙發產品，近年已經由出口代工為主逐漸轉至品牌銷售為主，而內地品牌銷售業務佔比已經超過60%。截至今年3月底止年度，中國市場主營業務收入按年倒退15.9%至110.93億元（不包含房地產、商場物業及其他業務收入），佔總收入的64%。於今年3月底，集團在中國總共擁有6,471間品牌專賣店（不包含格調、普麗尼和蘇寧門店1,706間）；期內，實現專賣店店舖數目淨增長503間。中國商務部等多部門發布關於促進家居消費通知，鼓勵各地支持舊房裝，對集團的銷售料有正面影響。

對於出口業務，集團的主要外銷來自美國市場。經歐睿國際在今年4月執行的調查，以銷售額計，集團在美國功能沙發生產商中排名第三，市佔率10.1%。美國近期經濟數據強勁，消費意慾回升，緩和集團的高庫存狀況，外銷訂單有望好轉。另外，為應對中美關係不穩，集團2018年在越南收購工廠，2020年投產，目前主要出口美國市場基地為越南工廠。2022年1月，集團佈局墨西哥工廠，降低出口經營風險，並且縮短配送距離降低海運風險。

截至今年3月底止年度，北美市場主營銷售收入41.89億元，按年下跌26.1%。在歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）的收入下跌15.5%至11.61億元。由於疫情和俄烏戰爭的影響，令Home集團的主營業務收入大幅減少31.2%至6.13億元；同時集團Home集團進行商譽減值撥備1.34億元，而管理層將根據戰爭局勢積極準備烏克蘭工廠的生產復蘇。

庫存周轉天數由2022財年的63天，增加8天至2023財年的71天；應收賬款周轉天數由33天增加至40天。走勢上，近日20天線走高於50天線，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，可考慮5.3元以下吸納，反彈阻力6.4元，不跌穿4.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份