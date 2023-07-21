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長江基建重上10天線

長江基建（1038）主要從事配電網絡、輸配氣網絡和水務等基建業務，投資及營運範圍遍佈世界各地。2022年度，集團純利77.48億元，按年增加3%。期內，基建業務的貢獻按年增加7%，以業務所在地貨幣計算，則按年上升16%。集團去年底持有現金180億元，負債淨額對總資本淨額比率為7%。集團自1996年上市以來的年度股息連年增加，去年度全年合共派息每股2.53元，按年增加1.2%；現價計，預測股息率約6.3厘。

去年度，來自英國業務的溢利貢獻30.69億元，按年增加29%，主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出在上一個回顧年度入賬，以及在2022年出售Northumbrian Water 的13%權益而錄得一次性收益，惟部分收益因上漲之財務成本和英鎊兌港元疲弱而抵銷。UK Power Networks 已收到2023年4月至2028年3月的新規管期規管重置的最終決定，有助預計未來數年的收入。集團在英國受規管業務具有保障實質准許回報機制，受規管資產價值與通脹掛勾，使上升的成本可於其後年份收回，因此只是入帳時間不同。

至於澳洲基建業務，受惠於United Energy、Victoria Power Networks及Energy Developments的收益貢獻增長，當地的溢利貢獻增加4%至19.76億元，若以地貨幣計算，溢利增長11%。集團持有逾3成股權的電能實業（6），去年度的溢利貢獻20.33億元，按年下跌8%；以業務所在地貨幣計算，基建投資組合的溢利貢獻按年上升5%。

集團將於8月2日公佈中期業績，值得留意。走勢上，5月8日高見45.5元後遇阻回落，形成下降軌，近日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮40元以下吸納，中線上望45.5元，不跌穿38元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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