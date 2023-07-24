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專家觀點>金利豐證券

長和業務組合多元化 整體表現平穩

長和（0001）為綜合企業，遍佈全球不同國家，業務的地域和組合多元化，有助整體表現平穩。以IFRS 16後會計基準，2022年度集團的收入4,572.29億元，按年增加2.7%，EBITDA上升4.8%至1,421.32億元，純利上升10%至366.8億元，當中包括一次性項目的97億元收益淨額。撇除主要外幣的不利兌換影響，以當地貨幣計算，EBITDA和EBIT按年分別增長14%和19%。集團將於8月3日公佈中期業績，值得留意。

集團的電訊業務不時傳出重組消息。集團上月宣佈，旗下3英國與英國Vodafone正式訂立合併協議，將成為英國第三家具規模的流動網絡營運商，對於提升業務規模、未來投資、發展和競爭料有正面影響；同時合併完成後，3英國將會向長和現金償還16.84億英鎊，有助進一步加強長和回購股份的預期。

去年度，港口及相關服務收益總額441.41億元，以呈報貨幣計算，按年增加4%，EBITDA上升4%至158.5億元。至於零售業務，由於內地業務受防疫限制和封城而表現欠佳，分部收益總額和EBITDA分別為1,696.45億元和143.9億元，以呈報貨幣計算按年分別減少2%和11%。集團的整體財務狀況穩健，去年12月底，債務淨額1,331.9億元，債務淨額對總資本淨額比率降至16.7%。集團的盈率為4.9倍，市帳率為0.35倍；現價計，預測股息率5.75厘，具有一定吸引力。

走勢上，過去三個月企穩250天線之上，昨日重上10天線，MACD牛差距擴大，惟STC%K線回落至接近%D線，可考慮46元吸納，中線上望52.5元，不跌穿43.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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