今年首季度，集團旗下在本港和內地，以至美國商場的租戶銷售額均錄得升幅。期內，本港商場物業的零售銷售額錄得雙位數的增幅；除了太古廣場購物商場的租用率為96%，其餘本港零售物業組合均為100%，與去年12月底持平。隨著訪港旅客持續增加，憧憬較多旅客的商場的租戶銷售額逐步回升。另外，集團指本港旗下太古廣場六座預計將在今年內落成，而黃竹坑站第四期物業發展項目預計明年落成，2025年交樓。

集團上週宣布，首次在本地公募債券市場發行人民幣綠色債券，是次交易共籌集32億元人民幣，其中25億元人民幣的票面利率為3.3%，到期日為2025年；7億元人民幣的票面利率為3.55%，到期日為2028年。是次綠色點心債所得款項淨額，將會為公司現有或全新合資格綠色項目提供資金或再融資。該批綠色人民幣債券將於2023年7月26日於香港聯交所發行上市。

現價計，預測股息率約5.5厘。集團將於8月10日公佈中期業績，值得留意。走勢上，過去兩個交易日呈「大陽燭」，並重上10天、20天和250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低18.5元以下吸納，反彈阻力20.45元，不跌穿17.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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