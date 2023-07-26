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專家觀點>金利豐證券

太古地產具反彈空間

太古地產（1972）的收入主要來自投資物業，擁有多幢優質物業，包括位於本港的太古坊、太古廣場等的甲級寫字樓和商場。於去年12月底，集團應佔物業組合的總樓面面積約3,360萬平方呎，其中約有2,990萬平方呎是投資物業和酒店；在香港，集團應佔投資物業和酒店組合約1,370萬平方呎。今年第一季度，本港整體辦公樓租用率為94%，較去年12月底的96%下跌2個百分點。至於內地辦公樓物業，內地的太古滙辦公樓和頤堤港一座租用率均下跌，分別下跌1和2個百分點，至93%和92%；香港興業中心一座及二座租用率則持平，為99%。

今年首季度，集團旗下在本港和內地，以至美國商場的租戶銷售額均錄得升幅。期內，本港商場物業的零售銷售額錄得雙位數的增幅；除了太古廣場購物商場的租用率為96%，其餘本港零售物業組合均為100%，與去年12月底持平。隨著訪港旅客持續增加，憧憬較多旅客的商場的租戶銷售額逐步回升。另外，集團指本港旗下太古廣場六座預計將在今年內落成，而黃竹坑站第四期物業發展項目預計明年落成，2025年交樓。

集團上週宣布，首次在本地公募債券市場發行人民幣綠色債券，是次交易共籌集32億元人民幣，其中25億元人民幣的票面利率為3.3%，到期日為2025年；7億元人民幣的票面利率為3.55%，到期日為2028年。是次綠色點心債所得款項淨額，將會為公司現有或全新合資格綠色項目提供資金或再融資。該批綠色人民幣債券將於2023年7月26日於香港聯交所發行上市。

現價計，預測股息率約5.5厘。集團將於8月10日公佈中期業績，值得留意。走勢上，過去兩個交易日呈「大陽燭」，並重上10天、20天和250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低18.5元以下吸納，反彈阻力20.45元，不跌穿17.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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