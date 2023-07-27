新秀麗銷情復甦 伺機跟進

今年第一季度，整體毛利率按年上升3.3個百分點至58%；經調整EBITDA利潤率由去年同期的12.8%上升至今年首季度的18.4%，主要是由於銷售淨額持續改善、毛利率大幅上升，以及嚴格管理開支所致。期內，集團在所有地區的銷售淨額復甦步伐顯著加速，特別是亞洲。亞洲的銷售淨額增加77.2%至3.29億美元，貢獻整體收入38.6%；北美洲、歐洲及拉丁美洲分別上升31.8%、42.2%和29%。

今年首季度，以品牌劃分，新秀麗品牌收入按年增加56.7%至4.24億美元，Tumi上升50.7%至1.95億美元，American Tourister增加39.6%至1.51億美元，而背包品牌Gregory升327.7%至1,930萬美元，銷售淨額分別為49.8%、22.8%、17.7%和2.3%。今年3月底，集團手持現金5.71億美元，淨債務為14.4億美元。集團將於8月17日公佈中期業績，值得留意。

為應對疫情，集團在2020年至 2023年間暫停派息，憧憬在2024年恢復年度現金分派。走勢上，7月13日升至24.85元遇阻回落，今日企穩20天和100天線，STC%K線回升至接近%D線，MACD牛轉熊差距，宜候低23元以下吸納，反彈阻力25.85元，不跌21.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份