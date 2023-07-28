比亞迪整固後有望再上

比亞迪表示，今年上半年，新能源汽車行業保持快速增長，集團的新能源汽車銷量實現強勁增長，市場份額持續提升。雖然上半年汽車行業競爭加劇，憑藉提升品牌力、擴大規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，以及上游原材料價格回落，集團繼續保持良好的盈利水平。手機部件及組裝業務方面，受益於大客戶份額提升，新能源汽車及新型智能產品等新興業務增長，產能利用率提升，優化業務結構，實現盈利大幅改善。

今年6月份，集團的新能源汽車銷量25.3萬輛，按年增加88.8%，其中，海外銷售新能源乘用車合計10,536輛。今年首6個月，比亞迪的新能源汽車累計銷量125.56萬輛，按年增加95.8%。集團近年加快進軍海外市場，全資投建的首個海外乘用車工廠在去年正式在泰國落地，最近計劃越南生產電動車，以形成本地供應鏈。另外，集團將投資30億雷亞爾（折合約49億港元）在巴西東北部巴伊亞州（Bahia）設廠，料2024年中開始營運。

股神巴菲特旗下投資旗艦Berkshire Hathaway今年6月再減持比亞迪，持有股權由9.21%降至8.98%，惟仍然屬有秩序減持，故此對集團的負面影響有限。走勢上，目前處於各主要平均線之上，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮258元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力297元，不跌穿246元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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