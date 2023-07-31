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專家觀點>金利豐證券

百勝中國具規模效益 伺機跟進

中共中央政治局會議提出要積極擴大內需，增加居民收入擴大消費。國家統計局的數據顯示，今年上半年餐飲收入按年增長21%至2.4萬億元人民幣；預期中國餐飲業同店銷售第三季可繼續恢復到疫情前90%水平。按2022年系統銷售額計，百勝中國（9987，美國上市代號：YUMC）已發展成為中國最大的餐飲企業。百勝中國擁有內地肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）的獨家運營權，另有塔可鐘（Taco Bell）、小肥羊和黃記煌等多個連鎖品牌。

今年首季度，集團的總收入29.2億美元，按年上升9%，系統銷售額按年增加17%，其中肯德基和必勝客均錄得17%的增幅。純利增加189%至2.89億美元，經營利潤增加118%至4.16億美元，經調整利潤增長117%至4.19億美元，主要得益於同店銷售上升和利潤率提升。期內，同店銷售額按年上升8%，其中肯德基和必勝客分別增加8%和7%，不計及外幣換算的影響；餐廳利潤率為20.3%，較去年同期的13.8%擴張6.5個百分點。

集團早前公佈，肯德基上海門店突破第500家。集團今年第一季度，淨新增233家門店，截至今年3月底，門店總數達到13,180家。集團目標今年淨新增1,100至1,300家門店，估計資本支出介乎7億至9億美元。雖然面對通脹壓力可能逐漸增加，構成成本壓力，而且臨時補貼的利好將逐步減少、宏觀環境挑戰和人民幣走弱，將對集團帶來不利影響，惟集團具有規模效應，以及就關鍵食材訂立長期批量購買協議，有望控制原材料成本。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，宜候低460元以下吸納，反彈阻力513.5元，不跌穿434元可續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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