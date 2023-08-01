中國電力跌勢有望喘穩

集團日前公佈，擬向最終控股股東國家電力投資集團，以107.85億元（人民幣，下同）收購兩間公司。目標公司主要從事清潔能源發電，主要包括風力發電和光伏發電，涉及收購總容量9,268.3 兆瓦，其中已投產容量7,531.7 兆瓦，在建項目容量約1,736.6兆瓦，遍佈內地21個省份。於收購事項完成後，集團的清潔源裝機容量佔比將提升約6.9 個百分點，將大幅加強中國電力在各個區域電力市場和上下游產業鏈的影響力，將會帶來穩定且具吸引力的盈利，預期將有效提升集團整體經營業績。

集團早前發盈喜，預期截至今年6月底止中期純利，將介乎18億至20億元之間，按年上升112%至135%。集團純利顯著增加，主要由於公司透過自主開發和收購優質清潔能源資產，加快清潔能源轉型的步伐，疊加風電及光伏發電於產能、產量和收入的協同增長，很大程度上抵消上半年降雨量不足，導致水電板塊利潤下降的影響，帶動利潤大幅上升；受惠於煤電聯營戰略合作的優勢和煤炭價格的下降，集團的煤電板塊業績由虧轉盈；以及經營性現金流持續提升，積極組織推動債務優化，期內實現平均資金成本下降和財務費用減少。

走勢上，昨日重上50天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD維持熊差距，可考慮2.88元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.33元，不跌穿2.64元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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