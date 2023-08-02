港燈穩定派息 中長線部署

由於天氣較為和暖，加上香港的經濟與商業活動在抗疫措施撤銷後逐漸復常，集團在今年上半年的售電量按年上升 3.3%，但相比新型冠狀病毒病爆發前的 2019 年上半年仍然下跌 5.8%。由於今年4月19日發生電力中斷事故，港燈的供電可靠度在今年6月底為99.9987%。燃料調整費從6月開始下調，由今年1月的 82.5 港仙回落至8月的69.7港仙，降幅15.5%，隨著全球燃料價格波幅收窄，預計今年餘下的月份，燃料調整費有望繼續回落。

為提高天然氣發電比例，港燈在南丫發電廠進行大型資本工程項目已接近完工，當中包括新建3台380兆瓦燃氣發電機組，其中兩台L10和L11已經投產，第 3 台380兆瓦燃氣發電機組，預計在2024年初投產，以及安裝智能電表和相關基礎設施。海上液化天然氣接收站已今年7月初投入商業運作，接收站可儲存高達 26.3萬立方米液化天然氣，大幅提升南丫發電廠天然氣供應的穩定性和安全性。另外，集團正進行大型網絡升級工程，其中北角132千伏電力開關站已進入最後測試和投產前調試階段，計劃在今年11月中旬通電。

走勢上，昨日重上10天和100天線，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，可考慮4.8元以下分階段吸納，中線看5.4元，不跌穿4.61元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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