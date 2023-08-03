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專家觀點>金利豐證券

康方生物料上半年扭虧為盈

康方生物-B（9926）主要從事生物製藥業務，自主研發的覆蓋腫瘤、免疫及其他治療領域。集團早前發盈喜，預期今年上半年扭虧為盈，預期純利不少於23億元人民幣，而去年同期虧損6.91億元人民幣，為集團首次實現半年度盈利。期內轉虧為盈，主要歸因於集團核心自主研發的「雙抗依沃西」此前與Summit Therapeutics（美：SMMT）訂立合作許可協議，今年第一季度收到總計等值5億美元的首付款，此首付款中的大部分已在報告期內被確認為許可費收入，約為29億元人民幣，而剩餘部分將後續分批確認為經營收入。

集團創新產品「開坦尼」自2022年6月上市以來，覆蓋的患者數量持續增加，銷售收入不斷提高，而「安尼可」亦在今年上半年持續為公司銷售增長做出貢獻。另外，集團持續優化科學高效的費用管理能力，在加速創新產品研發及管線推進的同時，亦在成本控制方面取得成果。

另外，集團在6月公佈，國家藥監局已經正式受理由公司子公司康融東方（廣東）醫藥開發的伊努西單抗注射液（抗PCSK 9單克隆抗體）的新藥上市許可申請，申報兩個適應症，包括原發性高膽固醇血症和混合型高脂血症，以及雜合子型家族性高膽固醇血症。

走勢上，自6月中起形成上升軌，7月31日升至46.2元遇阻回落，先後失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低36.5元吸納，反彈阻力46.2元，不跌穿32.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份