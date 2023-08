Airbnb第二季純利優於預期

截至今年6月底止第二財季,Airbnb的收入25億美元,按年增加18%,主要由於強勁的旅遊需求持續;純利按年增加72%至 6.5億美元,純利率由2022年第二財季的18%增加8個百分點至26%;經調整EBITDA按年上升15%至8.19億美元。期內,經營活動所得現金淨額9.09億美元,自由現金流(Free cash flow)按年上升13%至9億美元。

Airbnb先前曾預測,第二財季客戶支付的每日平均房價(Gross Booking Value per Night and Experience Booked,ADR)將較上年同期略有下降,然而第二財季的房價166.01美元,按年上升1%,亦較2019年第二季的高出42%。不過,預訂天數的增幅低於預期。第二財季,客戶在該平台上預訂1.151億晚的民宿,按年上升11%,惟較首季度的19%的增幅有所收窄,並且自去年夏天後增幅一直在放緩。

走勢上,今年7月31日高見154.95美元,創2022年5月以來新高,期後遇阻回落,先後失守10天和20天線,惟短線料在100天線(即130美元)見支持,整固後有望挑戰155美元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/