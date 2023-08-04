Airbnb第二季純利優於預期

截至今年6月底止第二財季，Airbnb的收入25億美元，按年增加18%，主要由於強勁的旅遊需求持續；純利按年增加72%至 6.5億美元，純利率由2022年第二財季的18%增加8個百分點至26%；經調整EBITDA按年上升15%至8.19億美元。期內，經營活動所得現金淨額9.09億美元，自由現金流（Free cash flow）按年上升13%至9億美元。

Airbnb先前曾預測，第二財季客戶支付的每日平均房價（Gross Booking Value per Night and Experience Booked，ADR）將較上年同期略有下降，然而第二財季的房價166.01美元，按年上升1%，亦較2019年第二季的高出42%。不過，預訂天數的增幅低於預期。第二財季，客戶在該平台上預訂1.151億晚的民宿，按年上升11%，惟較首季度的19%的增幅有所收窄，並且自去年夏天後增幅一直在放緩。

走勢上，今年7月31日高見154.95美元，創2022年5月以來新高，期後遇阻回落，先後失守10天和20天線，惟短線料在100天線（即130美元）見支持，整固後有望挑戰155美元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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