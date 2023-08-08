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專家觀點>金利豐證券

長江基建手持現金充裕 憧憬未來收購

長江基建（1038）主要從事配電網絡、輸配氣網絡和水務等基建業務，投資及營運範圍遍佈世界各地。截至今年6月底止中期，集團純利42.39億元，按年下跌4%，期內跌幅主要由於外幣兌港元表現走弱，以及財務成本上升；以業務所在地貨幣計算，業績則增長4%。集團自1996年上市以來的年度股息連年增加，今年中期亦增加派息，擬派中期息每股71仙，按年升1.4%；現價計，預測股息率約6.3厘，具有一定吸引力。

今年上半年，來自英國業務的溢利貢獻15.92億元，按年下跌5%，主要受 UK Power Networks規管重設、英鎊兌港元匯率疲弱，以及通脹高企導致財務費用上升等負面因素影響；以當地貨幣計算，溢利貢獻則與去年同期相若。集團旗下受規管業務的收益和資產基礎與通脹掛鈎，能抵禦現今高通脹環境帶來的負面影響，即是上升的成本可於其後年份收回，因此只是入帳時間不同。

至於澳洲基建業務，由於Australian Gas Networks AGN) 和Multinet Gas受到規管重設影響、United Energy 於去年同期出售業務錄得一次性收益，以及澳元兌港元匯率疲弱，溢利貢獻按年下跌18%至8.26億元；以當地貨幣計算，溢利貢按年下跌13%。集團持有逾3成股權的電能實業（6），今年上半年的溢利貢獻10.66億元，按年上升3%；以業務所在地貨幣計算，集團將錄得溢利貢獻增加7%。

集團財務穩健，今年6月底持有現金120億元，負債淨額對總資本淨額比率為9%，憧憬集團有機會進行併購，或成為股價短線催化劑。走勢上，目前失守各主要平均線，惟STC%K線回升至接近%D線，MACD牛熊差距收窄，可考慮40元以下吸納，中線上望45.5元，不跌穿38元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份