蘋果失守50天線 憧憬新手機發布

2023財年第三財季，按地區劃分，美國銷售按年下跌6%至353.83億美元，佔總收入的43.3%；日本收入下跌11%至48.21億美元；亞太區其他地方收入跌8%至56.3億美元。大中華的銷售收入按年增加8%至157.58億美元；歐洲收入上升5%至202. 05億美元。以產品收入劃分，來自iPhone的收入396.69億美元，按年下跌2% ；Mac機收入跌7%至68.4億美元；iPad收入跌20%至57.91億美元；穿戴設備及家居裝置產品收入則增加2%至82.84億美元。

另外，市場估計下月蘋果將舉行一年一度的新機發布會。有媒體報導，蘋果將在9月12或13日發布iPhone 15系列新機，最快有望在9月22日左右開賣。市場憧憬iPhone 15系列硬件規格格大升級，有望迎來一波換機潮，加上成本上漲、通脹等各種原因，預期新手機漲價至少一成。

蘋果股價今年7月19日一度高見198.23美元，今年以來累計升幅達53%，惟上週五裂口下跌，跌穿50天線，惟短線有望在100天線（即大約176.8美元）見支持。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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