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專家觀點>金利豐證券

長實集團財務穩健 支持派息

受加息周期影響，對於息口敏感的本港地產股，難免帶來一定程度壓力，惟預期息口有望年內踏入「高原期」。長實集團（1113）以物業銷售為主要收入來源，不過同時業務相對多元化，亦從事物業投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、英式酒館業務等。截至今年6月底止中期，集團純利103.31億元，按年下跌20.1%，主要由於去年終止飛機租賃業務，以及物業發展進度因審慎土儲策略，而出現空窗期所致；中期息維持每股0.43元。

今年6月底，集團投資房地產信託公平值減少56.1%至4.31億元；投資物業的公平值錄得溢利26.9億元，而去年同期虧損6.59億元。今年上半年，已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為82.46億元，按年下跌59.6%，其中本港物業銷售收入減少66.1%至43.16億元。本港洪水橋發展項目#LYOS經已完成，溢利收益將會在下半年銷售交易完成時確認入賬。

截至今年6月底，已簽訂合約但尚未確認的物業銷售148.22億元，當中44.16億元料在今年內入帳。集團擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業）約7,600萬平方呎。另外，集團近期推出的油塘項目親海駅II市場反應熱烈，日前一口氣盡推餘下標準戶。今年6月底，集團銀行及其他借款總額494億元，持有銀行結存及定期存款438億元，即淨負債為56億元；負債淨額與總資本淨額比率約為1.4%。

今年上半年，以總代價13.58億元合共回購3,110萬股股份。集團現價較每股資產淨值折讓6成，預測股息率約5.2厘，具有一定吸引力。走勢上，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，STC%K線續走低於%D線，宜候低42.5元以下吸納，反彈阻力47元，不跌穿40.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份