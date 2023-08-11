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專家觀點>金利豐證券

中移動增加派息 具吸引力

中移動（0941）在內地電訊市場具領導地位，擁有龐大的客戶群，今年6月份移動業務按月淨增加277.8萬戶，今年首6個月淨增客戶1,038萬戶，今年6月底移動客戶總數9.85億戶，其中，5G套餐客戶數為7.22億戶，按月淨增1,484.8萬戶。期內，集團移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）按年0.2%至52.4元。集團加大5G覆蓋，今年上半年5G網絡投資共計423億元（人民幣，下同），累計開通5G基站176.1萬個。

今年上半年，集團的營運收入5,307億元，按年增加6.8%，EBITDA增加5.5%至1,835億元， EBITDA佔通信服務收入比為40.6%；純利上升8.4%至762億元。期內，通信服務收入增加6.1%至4,522億元，數字化轉型收入增加19.6%至1,326億元，佔通信服務收入的比重達到29.3%。人工智能（AI）興起，電訊營運商亦積極發展互聯網數據中心、大數據、雲計算等範疇。中移動加快「網+雲+DICT」的拓展，今年上半年，移動雲收入年增加80.5%至422億元，其中自有IaaS+PaaS收入增速逾100%。中移動將於近期發布「九天」1＋N人工智能大模型，應用場景同為政務和客服。

集團的經營現金流充裕，今年6月底，自由現金流為791億元，按年增加43.3%。集團增加派發中期股息，按年增加10.5%至每股2.43港元（港元，下同），2023年全年的現金股息分派比率將提升至70%以上。現價計，預測息率約7.3厘。走勢上，上週五股價突破橫行阻力，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，宜候低64元以下吸納，中線上望71.3元，不跌穿60.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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