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專家觀點>金利豐證券

百威亞太內地市場見復甦

百威亞太（1876）生產和銷售啤酒品牌超過50個，包括百威Budweiser、Stella Artois、Corona和Hoegaarden等品牌。截至今年6月底止中期，集團收入36.66億美元，按年增加6.2%，按年內生增加14%；正常化除息稅折舊攤銷前盈利11.73億美元，按年上升3%，按年內生增加10.7%；惟純利按年倒退8%至5.75億美元。整體毛利率上升0.2個百分點至50.9%。今年上半年，集團的總銷量按年增加9.4%至49.46億公升，每百升收入增長4.2%，是由於持續的高端化，以及中國市場的重啟所致，但部分被韓國所抵銷。

今年第二季度，中國市場表現強勁，業績表現優於行業水平，受惠於有效地推動高端和超高端品類的增長，中國的整體銷量增加11%，當中高端和超高端品類的合計銷量按年增加25%；每百升收入實現高單位數增長，帶動收入增加19.6%。集團預期，內地今年下半年高端消售增長趨勢良好，擴大內地業務至220個城市進度符預期。百威亞太單計今年第二季度，銷量按年增加9.5%，銷售額和EBITDA按年的內生增長分別為14.9%和11.1%。

韓國方面，自今年4月1日起，由於不利的包裝組合和消費稅增加3.57%，加上2022年第二季度比較基數較高，導致今年上半年每百升收入下降中單位數，而銷量和收入增加低單位數。至於印度市場，高端和超高端產品組合的銷量合計實現強勁的雙位數增長，帶動今年上半年整體收入錄得雙位數增長。

走勢上，6月16日高見22.5元後形成下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低17元吸納，反彈阻力21元，不跌穿15.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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