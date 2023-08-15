今年上半年，集團的股東應佔利潤169.66億美元，按年增加1.1倍；期內，淨利息收入上升36.5%至 182.64億美元，其他業務收入增加66.8%至186.12億美元。淨利息收益率上升46個基點至1.7%。預期信貸損失及其他信貸減值準備13億美元，包括內地商用物業行業有關的3億美元，以及英國工商金融業務提撥。集團的成本節約計劃見效，今年上半年金經營支出下跌4%至154.57億美元，成本效益比率由去年同期的65.7%，收窄23.87個百分點至41.9%。

今年6月底，普遍股權一級資本比率為14.7%，較去年第四季度增加0.5個百分點。集團上調今明兩年的目標有形股本回報率至15%，以前的指引為2023年至少達12%。另外，集團擬展開最多20億美元的額外股份回購，較市場普遍預期的10億至15億美元。是項回購最多可購買17.39億股普通股，將在三個月內完成，所回購之普通股將被註銷。集團今年7月公告，已完成今年首季業績提出的20億美元股份回購。

集團今明兩年的派息比率為50%；今年的預測股息率為7.8厘，具有一定吸引力。走勢上，昨日失守50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴闊，宜候低60元以下分階段吸納，若以大成交突破65.9元阻力，升勢有望持續，不跌穿57.2元續時有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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