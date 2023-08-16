「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）早前公佈今年第二季業績，成功扭虧為盈，錄得純利359億美元，去年同期虧損436億美元，主要受惠於投資列帳獲利259億美元，以及保險承保額增加；相當於巴郡A股第二季每股盈利24,775美元，B股則為16.52美元。期內，巴郡的運營利潤（不包括部分投資業績）按年增加6.6%至100.4億美元。
巴郡的公司旗下擁有保險公司Geico、鐵路公司BNSF Railway和運動服裝製造商Brooks Running等元。今年第二季度，巴郡的總收入925億美元，按年升21%；投資及衍生產品收益330.6億美元，去年同期虧損669.2億美元；稅前息前利潤（EBIT）454億美元，去年同期虧損555.1億美元。今年6月底，集現金及現金等價物為1,474億美元，較第一季度末的1,300億美元，當中1218億美元用於美國短期國債。
集團第二季度從股票投資回報理想，惟期內買入45.7億美元的股票，賣出125.5億美元的股票，即淨減持79.8億美元。截至今年6月底，巴郡股票投資資產值3,534億美元，較2022年底多出446億美元。集團的五大持股包括美國運通（American Express，美：AXP）、蘋果公司（Apple Inc.，美：AAPL）、美國銀行（Bank of America，美：BAC）、雪佛龍（Chevron Corporation，美：CVX）和可口可樂（Coca-Cola Company，美：KO），合共佔股票組合資產淨值78%。
另外，集團第二季斥資14億美元回購股份，較首季度回購44億美元月所減少。巴郡股價自今年3月起持續走高，早前股價屢創新高，惟近日見回套，失守10天線，可考慮50天線（即約523,000美元）以下分階吸納。
Email: wongdickie@kingston.com.hk
Facebook專頁：https://www.facebook.com/wongdickie1
新浪微博：http://t.sina.com.cn/dickiewong
騰訊微博:http://t.qq.com/wongdickie/