巴郡的公司旗下擁有保險公司Geico、鐵路公司BNSF Railway和運動服裝製造商Brooks Running等元。今年第二季度，巴郡的總收入925億美元，按年升21%；投資及衍生產品收益330.6億美元，去年同期虧損669.2億美元；稅前息前利潤（EBIT）454億美元，去年同期虧損555.1億美元。今年6月底，集現金及現金等價物為1,474億美元，較第一季度末的1,300億美元，當中1218億美元用於美國短期國債。

集團第二季度從股票投資回報理想，惟期內買入45.7億美元的股票，賣出125.5億美元的股票，即淨減持79.8億美元。截至今年6月底，巴郡股票投資資產值3,534億美元，較2022年底多出446億美元。集團的五大持股包括美國運通（American Express，美：AXP）、蘋果公司（Apple Inc.，美：AAPL）、美國銀行（Bank of America，美：BAC）、雪佛龍（Chevron Corporation，美：CVX）和可口可樂（Coca-Cola Company，美：KO），合共佔股票組合資產淨值78%。

另外，集團第二季斥資14億美元回購股份，較首季度回購44億美元月所減少。巴郡股價自今年3月起持續走高，早前股價屢創新高，惟近日見回套，失守10天線，可考慮50天線（即約523,000美元）以下分階吸納。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

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