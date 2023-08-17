阿里巴巴季績優於預期

淘天集團的季度收入按年增加12.1%至1,149.53億元，佔總營業額的19.1%，分部經調整 EBITA上升9%至452.19億元。淘寶app在6月份日均活躍用戶（DAU）按年增長 6.5%，而截至6月底止季度DAU按年上升18%。首財季，淘天集團來自中國零售商業的收入1,098.28億元，按年增加13%；客戶管理收入（CMR）按年增加10%，主要由於商家廣告投資意願增強，以及淘寶和天貓的線上實物商品 GMV（商品交易總額，剔除未支付訂單）增加。

至於阿里國際數字商業集團（AIDC），分部收入合計221.23億元，按增加40.7%，強勁增長勢頭持續，經調整 EBITA由2022年同期虧損13.8億元大幅收窄至虧損4.2億元，主要是由於Trendyol和Lazada盈利水平有所改善。另外，雲智能業務的季度收入251.23億元，按年增加4.1%；分部經調整EBITA為3.87億元，按年上升106%。由於疫情後遙距工作、網課等需求回落，影響上季雲收入增長。隨著人工智能（AI）快速發展，憧憬阿里巴巴如何變現。

今年7月，中國監管機構宣佈對螞蟻集團處以70.7億元罰款，意味困擾阿里巴巴多時的問題結束，惟有關罰款的影響未反映是次的首度業績。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上50天、100天和250天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD維持熊差距，可考慮88元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力100元，不跌穿80.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份