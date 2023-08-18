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專家觀點>金利豐證券

港鐵持續派息

港鐵（0066）業務結合「公用+地產」，截至今年6月底止中期，收入275.74億元按年增加19.7%，純利倒退11.7%至41.78億元。期內，經常性業務利潤24.2億元，而2022年同期經常性業務虧損6.78億元；股東應佔來自基本業務的利潤下跌55.7%至31.52億元，而EBITDA邊際比率由去年同期的16%，上升10.3個百分點至26.3%。今年6月底，現金、銀行結餘及存款239.56億元，淨負債權益比率22.3%。集團擬派中期息每股0.42元，與去年同期相同。現價計，預測股息率近4厘。

今年上半年，本港車務營運的收入93.42億元，按年增加60.7%；未計利息、財務開支、稅項和計及每年非定額付款後的虧損為7.74億元，由去年同期虧損27.75億元收窄72.1%，主要由於疫情後有所復甦，本地鐵路服務的乘客量上升，加上過境服務及高速鐵路（香港段）恢復運作。期內，來自全香港車站商務活動的總收入增加 63.1%至24.15億元，主要由於過境車站在今年年初重開，帶動免稅店業務的租金收入恢復。

今年上半年，香港物業發展的除稅後利潤為 7.12 億元，較去年同期的77.47億元大幅倒退，主要來自「日出康城」 第十一期的初始利潤入帳，以及多個已完成項目的餘下利潤。集團預期預期在2023年下半年為「日出康城」第十一期的利潤繼續入帳。大圍站上蓋的新商場「圍方」今年7月開始試業後，黃竹坑站的「THE SOUTHSIDE」商場預計於今年第四季起分階段開業。至於小蠔灣項目，該項目可提供 10,720 個私人住宅單位，視乎市場情況和招標進度，預計首批住戶將在2030 年入伙。

走勢上，自8月起形成下降軌，各主要平均線呈逆向排序，MACD熊差距擴大，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮32.3元以下吸納，反彈阻力36.4元，不跌穿31元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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