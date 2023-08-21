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專家觀點>金利豐證券

中電信業務穩定 支持派息

內地積極發展數字經濟建設，早前工信部示表示要全力推進工業穩增長，著力培育狀大新興產業，提升產業科技創新能力，加附通用人工智能、6G、量子科技等未來產業前瞻佈局，打造競爭新優勢。中國電信（728）今年7月份5G套餐用戶淨增加329萬戶，今年首7個月累計淨增加3,019萬戶；今年首7個月整體移動用戶累計淨增1,151萬戶，7月底人數約為4.03億戶。今年上半年，集團的移動用戶ARPU為46.2元（人民幣，下同），按年增加0.4%。

今年上半年，中國電信的經營收入2,607億元，按年增加7.6%，純利上升10.2%至202億元，EBITDA上升5%至733億元。期內，移動通信服務收入為1,016億元，按年增加2.7%，其中，移動增值及應用收入上升19.4%至154億元。今年上半年，集團的自由現金流176億元。集團擬派中期息每股0.1432元，相當於派息比率為65%，將於本月23日除淨；現價計，預測股息率為6.7厘，具有一定吸引力。

電訊營運商近年積極發展互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等，早前有指內地雲服務商展開「價格戰」，搶佔市場份額。中電信加大實施雲改數轉戰略，提升天翼雲的市場競爭力。今年上半年，產業數字化收入增加16.7%至688億元，天翼雲收入錄得63.4%的增幅，至459億元。集團維持雲業務今年全年的收入1,000億元的目標。

走勢上，目前失守多條主要平均線，MACD維持熊差距，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低3.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4.2元，不跌穿3.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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