銀娛派特別股息 重上250天線

銀娛（0027）今年第二季度，淨收益87億元，按年上升 257%，按季上升 23%；經調整 EBITDA為25億元，對比2022年第二季度為虧損3.84億元和今年第一季度的19億元顯著改善。撇除因淨贏率偏高所增加的400萬元，第二季度正常化後經調整EBITDA為25億元。今年上半年，集團淨收益157億元，按年上升141%，經調整 EBITDA由2022年上半年的 1.9億元，大幅上升至44億元；並且由虧轉盈，純利為29億元，而去年同期為虧損8.5億元
今年上半年，集團博彩及娛樂總收入按年增加1.7倍至142.08億元，佔總收入的90.4%。「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源。今年上半年，澳門銀河的淨收益119億元，按年上升164%，經調整EBITDA為40億元，按年上升6.5倍。期內，澳門銀河的貴賓廳轉碼數上升1.3倍至506.02億元，博彩收益增加1.4倍至17.25億元，中場博彩收益增加2倍至90.08元；角子機博彩收益增加2.5倍至6.7億元。第二季度，五間酒店平均入住率為 92%。
集團旗下萊佛士在今年8月16日開始試業，設有450間套房，而擁有700間客房的澳門安達仕酒店將於今年9月開幕，屆時將合計增加1,150間客房。另外，集團正繼續推進第四期工程，項目聚焦在非博彩業務。今年6月底，集團現金及流動投資為244億元，淨現金220億元。集團宣派特別息每股0.2元，成為首間通關後恢復派股息的濠賭股。走勢上，昨日呈「大陽燭」企穩250天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮50元以下吸納，反彈阻力57.6元，不跌穿47.5元續持有。
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