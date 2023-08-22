銀娛派特別股息 重上250天線

今年上半年，集團博彩及娛樂總收入按年增加1.7倍至142.08億元，佔總收入的90.4%。「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源。今年上半年，澳門銀河的淨收益119億元，按年上升164%，經調整EBITDA為40億元，按年上升6.5倍。期內，澳門銀河的貴賓廳轉碼數上升1.3倍至506.02億元，博彩收益增加1.4倍至17.25億元，中場博彩收益增加2倍至90.08元；角子機博彩收益增加2.5倍至6.7億元。第二季度，五間酒店平均入住率為 92%。

集團旗下萊佛士在今年8月16日開始試業，設有450間套房，而擁有700間客房的澳門安達仕酒店將於今年9月開幕，屆時將合計增加1,150間客房。另外，集團正繼續推進第四期工程，項目聚焦在非博彩業務。今年6月底，集團現金及流動投資為244億元，淨現金220億元。集團宣派特別息每股0.2元，成為首間通關後恢復派股息的濠賭股。走勢上，昨日呈「大陽燭」企穩250天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮50元以下吸納，反彈阻力57.6元，不跌穿47.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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