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專家觀點>金利豐證券

潤電火電業務虧轉盈

內地7月多項經濟數據遜預期，惟社會用電量持續增加。國家能源局數據，今年7月份全社會用電量8,888億千瓦時，按年增加6.5%；今年1至7月，全社會用電量累計51,965億千瓦時，按年增加5.2%。內地為達致碳達峰、碳中和，積極推進能源轉型，當中，華潤電力（836）由傳統火電業務，逐步轉型至可再生能源。集團今年目標新增風電和光伏項目併網容量7,000兆瓦，其中大批項目將於今年下半年併網。集團預計今年現金資本開支450億元，其中約306億元用於風電、光伏電站的建設。

今年上半年，集團收入514.84億元，按年增加2.1%，純利上升54.2%至67.4億元。期內，火電業務轉虧為盈，錄得核心利潤7.26億元，而2022年上半年為虧損14.36億元；而可再生能源業務核心利潤貢獻為59.54億元，按年增加12.8%。今年上半年，附屬燃煤電廠平均標煤單價為每噸1,045.3元人民幣，按年下降7.9%；平均單位燃料成本下跌8.1%，至每兆瓦時309.6元人民幣。期內，以市場方式定價的售電量佔附屬電廠總售電量的82.3%，市場電平均電價高出標桿上網電價18.9%。

今年7月份，華潤電力的附屬電廠售電量1,838萬兆瓦時，按年增加5.7%，其中，附屬風電場售電量按年上升39.3%至316.57萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加1.43倍至29.2萬兆瓦時。今年首7個月，附屬電廠售電量1.1億兆瓦時，按年增加6.8%，其中，附屬風電場售電量按年上升17.6%至2,410.75萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加64.6%至134.2萬兆瓦時。

現價計，預測股息率為6.2厘。走勢上，自7月中形成下降軌，惟MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮16元以下吸納，反彈阻力18.4元，不跌穿15.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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