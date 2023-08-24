金蝶中期虧損收窄 伺機跟進

「金蝶雲·蒼穹」和「金蝶雲·星瀚」作為面向高端市場的主要產品，今年上半年合計錄得收入3.93億元，按年增加38.3%，兩者訂閱經常性收入按年增加95.9%，淨金額續費率（Net Dollar Retention，NDR）108%。期內，簽約客戶741家，其中新簽客戶297家，包括中國建材集團、通威股份、科大訊飛等。今年上半年，集團加大對金蝶雲·蒼穹和金蝶雲·星瀚的研發投入，研究及開發成本總額增加4.3%至8.29億元，惟佔總收入的比重下降至29%；研發資本化率由2022年同期的31.3%增長至 32.7%。

至於企業資源管理計劃業務及其他業務收入按年增加1.6%，至5.27億元，分部經營利潤上升4.1%至2,881萬元。期內，集團的經營活動產生的淨現金流出1.69億元。今年6月底，現金及銀行存款總額38.01億元，借款7.08億元。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮12元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力14.66元，不跌穿10.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份