金蝶中期虧損收窄 伺機跟進

金蝶（0268）持續推進雲訂閱服務模式轉型，雲服務業務收入佔比增加。今年上半年，集團的收入25.66億元（人民幣，下同），按年增加16.8%，虧損收窄20.5%至2.84億元，主要由於集團長期發展雲訂閱模式，經營質量提升所致。期內，雲服務業務實現收入按年增加21.5%至20.39億元，佔總收入的79.5%，經營虧損收窄13.1%至4.47億元。金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）25.4億元，按年上升36.3%，雲訂閱服務相關的合同負債實現按年增加34.4%。
「金蝶雲·蒼穹」和「金蝶雲·星瀚」作為面向高端市場的主要產品，今年上半年合計錄得收入3.93億元，按年增加38.3%，兩者訂閱經常性收入按年增加95.9%，淨金額續費率（Net Dollar Retention，NDR）108%。期內，簽約客戶741家，其中新簽客戶297家，包括中國建材集團、通威股份、科大訊飛等。今年上半年，集團加大對金蝶雲·蒼穹和金蝶雲·星瀚的研發投入，研究及開發成本總額增加4.3%至8.29億元，惟佔總收入的比重下降至29%；研發資本化率由2022年同期的31.3%增長至 32.7%。
至於企業資源管理計劃業務及其他業務收入按年增加1.6%，至5.27億元，分部經營利潤上升4.1%至2,881萬元。期內，集團的經營活動產生的淨現金流出1.69億元。今年6月底，現金及銀行存款總額38.01億元，借款7.08億元。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮12元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力14.66元，不跌穿10.7元續持有。
trurywong@kingston.com.hk