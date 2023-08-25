美團具行業優勢 第二季業績不俗

今年第二季度，「核心本地商業」的收入按年增加39.2%至512億元，經營溢利上升34.8%至111億元，經營利潤率則由去年同期的22.5%收窄0.7個百分點至21.8%。期內，即時配送交易筆數按年增加31.6%至54億。隨著線下消費持續復甦，集團的到店、酒店及旅遊業務於第二季度錄得強勁增長，交易額按年增加超過120%；年活躍商家數和年交易用戶數亦創下新高。

至於新業務方面，今年第二季度分部收入按年增加18.4%至168億元，分部經營虧損收窄23.5%至52億元，經營虧損率按季改善至31%。不過，由於業務規模擴張、為驅動增長而加大的補貼、為應對炎熱天氣而在冷鏈及物流方面的花費等，將加大成本壓力。第二季度，美團優選交易額和收入繼續按年增長，但由於市場整體增速低於預期，增速有所下滑。美團買菜第二季度錄得穩健的按年增長，並取得更高的市場份額。

於今年第二季度，集團實現經營現金流入109億元；今年6月底，持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為270億元和932億元；資本負債比率約為38%。走勢上，上週五失守10天和50天線，STC%K線跌穿%D線，惟MACD熊差距收窄，可考慮130元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力150元，不跌穿125.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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