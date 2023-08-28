國藥染藍 短線惹憧憬

今年上半年，醫藥分銷業務的收入2,254.3億元，按年增加14.7% ，佔總收入的72.4% ，較上年同期下降0.32個百分點；期內，在西北、東北及華北等地區實現較快增長，包括青海、上海、江西、黑龍江等多個省份和直轄市的收入增速按年超過20%。醫藥分銷的經營溢利率較去年同期基本持平，為2.96%。根據國家醫保統計數據，八批集採共納入330多個大品種，到2023年底每個省份，國家與省級集採藥品將累計增加到450種，料有助藥品的分銷需求。

期內，醫療器械業務收入629.5億元，按年增長17.3%，收入佔比為20.21%，惟分部經營溢利率收窄0.78個百分點至3.14%。至於醫藥零售業務，分部收入增加15.9%至177億元，收入佔比5.68%。今年6月底，零售門店總數11,352家，較2022年底淨增加599家，其中國大藥房9,867家，專業藥房1,485家，而雙通道藥房已經達到 1,027家。集團將持續提升直接面向C端客戶的服務可及性和能力。

走勢上，8月7日呈「大陰燭」下挫，惟翌日跌至250天見支持，期後先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮22元以下吸納，反彈阻力25.2元，不跌穿20.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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