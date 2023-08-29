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專家觀點>金利豐證券

中海油成本控制得宜

中海油（0883）主要從事油氣勘探、開發和生產，為中國海上主要油氣生產商，由於業務較集中上游業務，對油價走勢的敏感度較高。集團目前在產油氣田超過120個，今年上半年約70%的淨產量來自內地，餘下30%來自海外，海外資產遍及印尼、澳洲、尼日利亞和伊拉克等。今年上半年，集團營業收入1,920.6億元（人民幣，下同），按年下跌5%，純利倒退11.3%至637.6億元。

今年上半年，油氣淨產量3.32億桶油當量，按年上升8.9%，日淨產量再創歷史新高；其中，中國淨產量增加6.6%至2.31億桶油當量，而海外淨產量上升14.4%至1.01億桶油當量，主要得益於圭亞那Liza二期和巴西Buzios油田的產量貢獻。不過，期內，油氣銷售收入下跌14.1%至15.17億元。集團計劃在年內投產的新項目中，巴西 Buzios5項目已按期投產，渤中19-6凝析氣田I期等7個新項目正在安裝，其他新項目建設穩步推進。

內地經濟情況或影響油氣需求，惟集團的成本控制得宜。今年上半年，集團桶油主要成杠8.17美元，按年下降7.1%，桶油作業費量7.16 美元，按年減少8%。期內，平均實現油價為每桶73.57美元，按年下跌29%；平均實現氣價基本持平，為每千立方英尺8.12美元。今年上半年，集團的資本開支增加36%至565.14億元，當中開發投資增加62%至355億元。集團維持今年全年目標不變，全年淨產量將達到6.5億至6.6億桶油當量，資本開支預算為1,000億至1,100億元。

集團派中期股息每股0.59港元（港元，下同），按年減少15.7%，惟預期全年股息比率不低於40%；現價計，預測股息率約9.2厘。走勢上，目前重上各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮12.7元吸納，中線上望14.5元，不跌穿12元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份