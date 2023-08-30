比亞迪電子突破向上 候低吸納

比亞迪電子（0285）為智能產品解決方案提供商業，務涵蓋智能手機、平板電腦、新能源汽車等多元化的市場領域。截至今年6月底止中期，集團收入按年上升28.6%至561.8億元（人民幣，下同），創新高，而受益於業務結構的優化和產能利用率的提升，純利增加1.4倍至15.2億元，屬於早前盈喜預期範圍的上限。整體毛利率由2022年上半年5.33%，上升2.52個百分點至期內的7.85%。
今年上半年，集團新能源汽車業務板塊的產品線大幅擴充，出貨量大幅增長，收入按年上升89.5%至61.33億元，佔總體收入10.92%。集團持續加大在新能源汽車產品上的研發投入，佈局智能懸架、智能座艙、智能駕駛、核心控制器和傳感器等產品，連同母公司比亞迪（1211）在新能源汽車領域的強大優勢，同時集團將加深與國內外車企的合作，持續拓展新客戶，積極提升市場份額。
集團在安卓（Android）的安裝和零部件具有豐富經驗，集團將持續聚焦Android的中高端產品。今年上半年，集團在消費電子業務領收入410.48億元，按年增加23.8%；其中零部件收入下跌25.7%至49.86億元，組裝收入則增加36.4%至360.62億元。另外，集團公與捷普電路（新加坡）有限公司訂立收購框架協議，收購Juno Newco Target公司100%股權，代價158億元；於重組完成後，將擁有位於成都、無錫的產品生產製造業務，其中包括現有客戶的零部 件生產製造業務
走勢上，昨日呈「大陽燭」見突破，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線回升至接近%D線，MACD牛差距擴大，可考慮32元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力40元，不跌穿28元續持有。
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