比亞迪電子突破向上 候低吸納

今年上半年，集團新能源汽車業務板塊的產品線大幅擴充，出貨量大幅增長，收入按年上升89.5%至61.33億元，佔總體收入10.92%。集團持續加大在新能源汽車產品上的研發投入，佈局智能懸架、智能座艙、智能駕駛、核心控制器和傳感器等產品，連同母公司比亞迪（1211）在新能源汽車領域的強大優勢，同時集團將加深與國內外車企的合作，持續拓展新客戶，積極提升市場份額。

集團在安卓（Android）的安裝和零部件具有豐富經驗，集團將持續聚焦Android的中高端產品。今年上半年，集團在消費電子業務領收入410.48億元，按年增加23.8%；其中零部件收入下跌25.7%至49.86億元，組裝收入則增加36.4%至360.62億元。另外，集團公與捷普電路（新加坡）有限公司訂立收購框架協議，收購Juno Newco Target公司100%股權，代價158億元；於重組完成後，將擁有位於成都、無錫的產品生產製造業務，其中包括現有客戶的零部 件生產製造業務

走勢上，昨日呈「大陽燭」見突破，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線回升至接近%D線，MACD牛差距擴大，可考慮32元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力40元，不跌穿28元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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