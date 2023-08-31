今年上半年，包裝飲用水產品按年上升11.7%至104.4億元，佔總收入的51%，按年收窄5.3個百分點。茶飲料產品的收入錄得顯著增幅，按年上升59.8%至52.86%，收入佔比進一步擴闊至25.8%，分部溢利上升56.6%至22.8億元。「東方樹葉」5月份推出新口味「黑烏龍」，豐富茶產品的品類佈局。功能飲料產品的中期收益為24.57億元，按年上升21.5%，佔總收益的12%。至於果汁飲料產品，收入升32.2%至16.86億元，佔比為8.2%。

中共中央政治局會議提出要積極擴大內需，增加居民收入擴大消費。隨著國內戶外活動逐漸復甦，料有助帶動飲料需求。今年上半年，集團聚焦重點品項、提升經營效率，集團的存貨周轉天數由去年底的50.5天減少至今年6月底的50.4天，貿易應收款項及應收票據周轉天數由5.2天減少至2023年上半年的4.8天。

今年6月底，手持現金246.46億元，計息借貸39.2億元，另有租賃負債8,238萬元。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮42.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力46元，不跌穿41.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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