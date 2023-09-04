中央政治局會議提出「積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎作用」，預料內需消費繼續支撐經濟增長。自內地復常以來，市民外出用餐顯著反彈，內地火鍋品牌中具知名度的海底撈（6862）早前已發盈喜，而日前公佈今年中期業績，優於預期。截至今年6月底止中期，集團持續經營業務收入188.9億元（人民幣，下同），按年增加24.6%，純利由去年同期的7,327萬元，大幅上升29.8倍至22.6億元。
自新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳的客流量恢復。今年上半年，海底撈餐廳經營收入按年增加25.4%至179.4億元，佔總收入的95%，主要由於海底撈餐廳客流量增加，以及「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目按年增加。期內，整體海底撈餐廳翻檯率為每天3.3次，去年同期為每天2.9次；同店翻檯率每日3.5次。不過，顧客人均消費為102.9元，較去年同期的105元，下降2%。
今年上半年，集團新開5家海底撈餐廳，24家前期關停餐廳恢復營業，關閉18家經營表現欠佳的餐廳；6月底，共經營1,382家海底撈餐廳，其中1,360家位於中國地區，22家位於港澳台地區。至於外賣業務，收入按年上升5.2%至4.71億元，主要由於提供外賣配送服務的門店數量增加。
走勢上，7月31日裂口高開，8月11日高見23.95元，昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低21元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力23.95元，不跌穿19.7元續持有。
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