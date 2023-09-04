自新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳的客流量恢復。今年上半年，海底撈餐廳經營收入按年增加25.4%至179.4億元，佔總收入的95%，主要由於海底撈餐廳客流量增加，以及「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目按年增加。期內，整體海底撈餐廳翻檯率為每天3.3次，去年同期為每天2.9次；同店翻檯率每日3.5次。不過，顧客人均消費為102.9元，較去年同期的105元，下降2%。

今年上半年，集團新開5家海底撈餐廳，24家前期關停餐廳恢復營業，關閉18家經營表現欠佳的餐廳；6月底，共經營1,382家海底撈餐廳，其中1,360家位於中國地區，22家位於港澳台地區。至於外賣業務，收入按年上升5.2%至4.71億元，主要由於提供外賣配送服務的門店數量增加。

走勢上，7月31日裂口高開，8月11日高見23.95元，昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低21元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力23.95元，不跌穿19.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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