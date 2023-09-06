三星電子取得英偉達訂單惹憧憬

三星電子（Samsung Electronics，韓：5930）上月底與英偉達（Nvidia，美：NVDA）簽署協議，成功取得英偉達的訂單，進軍英偉達人工智能（AI）晶片供應鏈。市場預料三星電子最快10月起，向英偉達供應高頻寬記憶體晶片（HBM3）。目前，英偉達的HBM3晶片都是由SK海力士（SK Hynix）獨家供應。三星電子目前能夠分一杯羹，有助三星電子在AI晶片市場的佔有率，料對業績帶來正面影響。
除了英偉達，三星電子亦提供HBM3晶片予美國無廠半導體設計商超微（美：AMD），並已成功在超微的MI300X加速器晶片通過測試。英偉達的晶片封裝一直以來依賴台積電，但由於台積電的產能已幾乎被訂滿，英偉達和其他無晶圓廠客戶正轉向委託其他代工廠商。有消息指，三星電子正洽談提供晶片封裝服務，予英偉達的GPU和超微的中央處理器（CPU）。
三星電子截至今年6月底止第二季度，營業收入60.1兆韓圜，按年下跌22%，經營利潤6,700億韓圜，按年倒退95%，惟與今年第一季的6,400億韓圜相若。今年首季度的半導體部門錄得虧損4.58兆韓圜，為自2009年第一季以來該業務首次出現季度虧損，而第二季度虧損略有改善，收窄至4.36兆韓圜。至於行動和消費電子部門（DX，Device eXperience），第二季度經營利潤錄得3.83兆韓圜。
三星電子往績和預測市盈率（PE）分別為13.4倍和46.7倍。受惠於取得英偉達訂單，刺激三星電子今年9月1日股價大升，收市升6.1%至71,000韓圜，呈「大陽燭」重上50天和100天線，期後見回套，短線阻力位73,600韓圜，65,800韓圜料見支持。
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