香港電訊股息率逾9厘 中長線部署

今年上半年，電訊服務總收益增加1%至116.85億元，分部EBITDA上升3%至42.19億元，邊際利潤提升至36%。期內，流動通訊業務的服務收益按年增加5%至38.15億元，分部EBITDA上升3%至21.94億元，反映漫遊收益逐步復蘇，以及更多後付客戶採用5G服務。今年上半年，漫遊總收益按年大增166%，今年6月底已回升至疫情前水平的80%。

今年6月底，集團的5G客戶人數進一步增加至119.4萬名，佔後付 客戶人數35%；期末，後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）上升1%至189元，而2022年6月底為187元。至於收費電視服務，期內分部收益為12.05億元，按年大致持平，安裝收費電視用戶數目按年增加4%至142.8萬戶，淨增加5萬戶。隨著許多酒店因應預期旅遊業復蘇而升級其設施和服務，集團在餐旅業的滲透率有所提升，商業用戶收益按年增長17%。

今年6月底，集團的債務總額451.17億元，現金及短期存款合共19.01億元，債務總額對資產總值比率為41%。走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低8.2元以下吸納，反彈阻力9.15元，不跌穿7.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份