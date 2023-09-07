moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

香港電訊股息率逾9厘 中長線部署

在加息周期下，本地電訊股的吸引力大減，然而香港電訊 （6823）預測股息率達9.3厘，影響料有限，可考慮中長線部署。香港電訊的業務包括電訊服務、流動通訊和寬頻，以及收費電視等，並利用不同公司的資源和優勢，促使更多的跨部門銷售。截至今年6月底止中期，集團總收益164億元，按年增加2%，純利上升2.2%至19.52億元；在持續的成本效益措施帶動下，EBITDA增加3%至60.09億元。

今年上半年，電訊服務總收益增加1%至116.85億元，分部EBITDA上升3%至42.19億元，邊際利潤提升至36%。期內，流動通訊業務的服務收益按年增加5%至38.15億元，分部EBITDA上升3%至21.94億元，反映漫遊收益逐步復蘇，以及更多後付客戶採用5G服務。今年上半年，漫遊總收益按年大增166%，今年6月底已回升至疫情前水平的80%。

今年6月底，集團的5G客戶人數進一步增加至119.4萬名，佔後付 客戶人數35%；期末，後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）上升1%至189元，而2022年6月底為187元。至於收費電視服務，期內分部收益為12.05億元，按年大致持平，安裝收費電視用戶數目按年增加4%至142.8萬戶，淨增加5萬戶。隨著許多酒店因應預期旅遊業復蘇而升級其設施和服務，集團在餐旅業的滲透率有所提升，商業用戶收益按年增長17%。

今年6月底，集團的債務總額451.17億元，現金及短期存款合共19.01億元，債務總額對資產總值比率為41%。走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低8.2元以下吸納，反彈阻力9.15元，不跌穿7.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份