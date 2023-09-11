今年上半年，航空運輸收入按年增加1.5倍至568.79億元，其中實現客運收入554.7億元，錄得2.7倍的增幅，主要由於運力投入上升而增加收入288.27億元，因客座率上升10.1個百分點至70.52%，而增加收入73.43億元。期內，集團貨郵運輸收入按年下跌49.1%至14.1億元。今年上半年，集團共引進10架飛機，今年6月底，集團機隊共有飛機902架，平均機齡9.05年。

今年7月底，國航的載客量1,279.68萬人次，按年增加98.3%，按月上升15.8%；旅客周轉量按年上升1.1倍；平均客座率75.4%，按年和按月分別上升9.2個百分點和2.7個百分點。今年首7個月，載客量7136.5萬人次，按年增加1.5倍。至於貨運方面，今年7月份貨郵量按年增加13.7%至9.4萬噸，貨運載運率32.7%，按年和按月分別下跌8個百分點和3個百分點。今年首7個月，貨郵量54.2萬噸，按年下跌11%。

走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低5.6元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力6.5元，不跌穿5.4元續持持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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