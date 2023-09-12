今年上半年，集團持續營運業務的收益515.44億元，按年增加16.4%；純利上升121%至42.21億元，撇除投資物業公平值變動後的股東應佔基本溢利為55.94億元，而撇除兩個年度的投資物業價值變動和重大非經常性項目後，經常性基本溢利上升2.8倍至48.79億元。在地產部門，太古地產在今年上半年的表現持續改善，部門應佔的經常性基本溢利按年增加6%至31.88億元，主要由於今年1月旅遊復常，本港的零售和酒店業務見復甦，惟本港的辦公樓市場仍然疲弱。

今年上半年，國泰航空（293）的客運和貨運業務穩步復甦，集團應佔國泰的溢利為19.21億元，而2022年上半年則錄得虧損22.5億元。港機集團（44）期內應佔溢利減少62%至6,300萬元。今年上半年，太古可口可樂經常性溢利上升23.5%至14.23億元。集團在越南和柬埔寨的新收購分別於今年1月和2022年11月完成；當中越南業務在今年上半年開始帶來實質的溢利貢獻，而柬埔寨業務則因市場環境充滿挑戰，而錄得應佔虧損。

走勢上，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低55.5元以下吸納，反彈阻力63元，不跌穿52元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份