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專家觀點>金利豐證券

普拉達短線走勢料改善

普拉達（1913）為全球著名奢侈品牌之一，截至今年6月底止中期，集團以收益淨額22.32億歐元，按年增加17.4%，按固定匯率計增幅20.5%；純利按年上升62.1%至3.05億歐元，經調整EBIT增加48.6%至4.91億歐元。受惠於平均價格上升、分銷渠道的銷售組合優化，及生產費用承擔增加，加上通脹壓力減弱，整體毛利率由2022年同期的77.7%，上升2.6個百分點至80.3%；EBIT利潤率上升6個百分點至22%。

集團以Prada、Miu Miu、Church’s和Car Shoe品牌運營；今年6月底，其產品主要透過603家直接營運店，在全球70個國家銷售。按固定匯率計，Prada零售銷售淨額在今年上半年增加17.7%至16.7億歐元，佔總收入的84.5%，單計第二季度Prada零售銷售淨額增加14.7%，較第一季度的增幅21.1%有所放緩。Miu Miu的零售銷售淨額在上半年錄得增長50.1%，第二季度增速達57.3%，高於第一季度的41.9%，主要得益於中國和亞洲的品牌曝光度提高。

今年上半年，按固定匯率計，所有地區除了美洲外的零售銷售淨額按年錄得雙位數增長，當中日本增加49.2%至2.24億歐元，受益於近期對零售網絡的投資、穩健的國內支出，以及旅遊客流的逐步恢復；亞太區、歐洲和中東的零售銷售淨額，分別上升25.3%、24.2%和13.5%，惟美洲則下跌1%。

走勢上，近日企穩250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮49元以下吸納，反彈阻力57元，不跌穿47.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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