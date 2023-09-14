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專家觀點>金利豐證券

申洲產能利用水平逐步改善

申洲國際（2313）為內地大型的垂直一體化針織製造商，擁有大型品牌客戶，包括NIKE、UNIQLO、ADIDAS及PUMA等，產品以外銷為主。今年上半年，全球的服裝消費需求疲軟，大多數品牌客戶尚處於去庫存階段，導致對集團的訂單需求減少，產能利用率未能達到正常水平，集團的收入115.62億元（人民幣，下同），按年下跌14.9%，純利倒退10.1%至21.27億元。整體毛利率則由去年同期的22.6%，下跌0.2個百分點至22.4%。

今年6月底，集團在柬埔寨的新成衣工廠的生產效率已有明顯提升，上半年新工廠的成衣產出約佔集團總產量的17%，印花、繡花等生產工序亦配套完整。越南的新建客戶專用工廠亦已投入使用，目前已有員工約4,500名，並於新建專用工廠內加大自動化設備的應用。隨著品牌商的去庫存壓力已有緩解，消費需求逐步恢復增長，集團預期下半年業務的按年情況將優於今年上半年，集團的產能利用水平亦將逐步改善，意味最壞的情況已經過去。

今年上半年，來自運動類產品銷售下跌19.9%至85.61億元，佔總收入的74%，而休閒類、內衣類和其他針織品的收入佔比分別為19.9%、5.3%和0.8%。以市場劃分，中國國內市場的銷售額按年下跌3.6%至31.03億元，佔總收入的26.8%%。期內，國際銷售收入下跌18.4%至84.59億元，佔總收入的73.2%；來自歐洲和美國的銷售分別倒退27.2%和32.7%，而日本則上升2.1%至16.66億元。

今年6月底，集團的資本負債比率為33.5%，較去年底的29.9%有所增加。走勢上，昨日重上100天線，MACD維持熊差距，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低72元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力85.5元，不跌穿68元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份