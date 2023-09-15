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專家觀點>金利豐證券

憧憬刺激措施出台 中鐵有望受惠

內地官媒《上海證券報》指出，近期多地相繼出台加快新基建發展政策舉措，涉及謀劃一批重大項目及現金補貼獎勵等。內地最新公佈8月份最新的經濟數據，顯示內地經濟加快恢復，部分主要指標數據有改善，並較市場預期理想。中鐵（0390）收入主要來自基礎設施建設業務，以鐵路、公路以及市政工程建設為主，近年積極拓展其他範疇，發展水利水電、生態環保、清潔能源等。

截至今年6月底止中期，集團的收入5,907.7億元（人民幣，下同），按年上升5.4%，純利增加7.4%至162.39億元。整體毛利率為8.6%，與去年同期的8.3%，擴闊0.3個百分點。期內，基礎設施建設業務收入的增加6.2%至5,266.5億元，稅前盜利增加0.4%至196億元，佔比分別為83.6%和79.2%。

今年上半年，集團團實現新簽合同額按年增加5.1%至12,737.5億元，其中境內業務實現新簽合同額11,893.9億元，上升長5.1%，境外業務實現新簽合同額增加5.7%至843.6億元。期內，工程建造業務新簽合同額9,291.7億元，按年增加43.3%。今年6月底，集團未完合同額55,102.8億元，較2022年底增加11.8%。集團早前公佈，中標17項重大工程，工程中標價合計379.8億元，約佔中國會計準則下去年營業收入3.3%。

走勢上，自8月起形成下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，惟MACD維持牛差距，可考慮4元（港元，下同）吸納，反彈阻力4.7元，不跌穿3.85續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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