今年第二季度，國內的酒店預訂量按年增加170%，較2019年疫情前同期增長超過60%。雖然期內國際航空業客運量僅恢復到37%，但出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的60%以上。第二季度，住宿預訂營業收入43億元，按年和按季分別上升216%和23%；交通票務營業收入48億元，按年和按季分別上升173%和16%；旅遊度假收入7.2億元，按年和按季分別上升492%和87%；商旅管理業務營業收入5.84億元，按年和按季分別上升178%和31%。

截至今年6月底止上半年，集團營業額204.73億元，按年上升1.5倍，期內轉虧為盈賺，錄得純利40.06億元，而去年同期虧損9.2億元。按非公認會計準則，今年上半年的經調整EBITDA為64.98億元，按年增加13.6倍，並扭虧為盈，淨利潤54.99億元，對比去年同期虧損2.39億元。今年6月底，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期投資和長期理財產品餘額為750億元。

走勢上，近日在100天線水平整固，STC%K線續走低於%D線，惟MACD熊差距收窄，宜候低275元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力330元，不跌穿256.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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