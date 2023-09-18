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專家觀點>金利豐證券

攜程整固後有望再上

內地今年中秋節連國慶有8日長假期，憧憬帶動本地遊和出境遊，旅遊相關概念股有望受惠。攜程（9961）為一站式旅行服務提供商，提供包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和商旅管理服務，旗下品牌包括「攜程」、「去哪兒」、「Trip.com」和「Skyscanner」等。截至今年6月底止第二季度，集團的淨營業收入112億元（人民幣，下同），按年上升180%，按季增加22%，主要得益於旅遊市場的顯著復甦；淨利潤6.3億元，按年增加8.1倍，惟較上一季的34億元倒退81.5%。

今年第二季度，國內的酒店預訂量按年增加170%，較2019年疫情前同期增長超過60%。雖然期內國際航空業客運量僅恢復到37%，但出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的60%以上。第二季度，住宿預訂營業收入43億元，按年和按季分別上升216%和23%；交通票務營業收入48億元，按年和按季分別上升173%和16%；旅遊度假收入7.2億元，按年和按季分別上升492%和87%；商旅管理業務營業收入5.84億元，按年和按季分別上升178%和31%。

截至今年6月底止上半年，集團營業額204.73億元，按年上升1.5倍，期內轉虧為盈賺，錄得純利40.06億元，而去年同期虧損9.2億元。按非公認會計準則，今年上半年的經調整EBITDA為64.98億元，按年增加13.6倍，並扭虧為盈，淨利潤54.99億元，對比去年同期虧損2.39億元。今年6月底，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期投資和長期理財產品餘額為750億元。

走勢上，近日在100天線水平整固，STC%K線續走低於%D線，惟MACD熊差距收窄，宜候低275元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力330元，不跌穿256.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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