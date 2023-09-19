中集安瑞科毛利率擴闊

今年上半年，清潔能源分部收入按年上升34.4%至62.94億元，佔總收入的58.5%。近年，氫能產業在不同國家和地區加快發展，集團今年上半年的氫能業務收入上升59.1%至2.7億元。化工環境分部收入減少3.9%至24.51億元，液態食品分部收入增加17.3%至20.12億元，收入佔比分別為22.8%和18.7%。

今年上半年，集團累計新簽訂單126.66億元，按年增加17.9%；受惠於海外市場拓展，以及及國內天然氣消費復甦、LNG價格恢復至正常水準等，清潔能源分部新簽訂單上升47.6%至79.12億元，其中，氫能業務新簽訂單上升50%至3.45億元。今年6月底，集團的在手訂單206.02億元，按年加18.8%，創歷史新高；其中清潔能源分部的在手訂單134.38億元，佔總額的65%。另外，集團日前公佈，旗下中集氫能石家莊安瑞科氣體機械有限公司高壓氣氫事業部，成功下線國內首台30MPa碳纖維纏繞管束式氫氣集裝箱並實現批量訂單和生產。

今年6月底，現金及現金等價物49.9億元，帶息負債26.02億元，淨現金結餘23.92億元。走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距擴闊，惟STC%K線升穿%D線，可考慮6.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力7.7元，不跌穿6.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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