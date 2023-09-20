截至今年6月底中期，集團的收益296.5億元（人民幣，下同），按年增加14.2%，與2019年同期比較，增長100.2%；期內，純利上升32.3%至47.5億元，不包括分佔合營公司損益影響的溢利則增加39.8%至52.6億元。整體毛利率由2022年同期的62%，上升1.3個百分點至63.3%。受惠於集團運營效率提升，經營溢利率上升3.4個百分點至25.7%，其中FILA的經營溢利率擴張7.2個百分點至29.7%，惟安踏的經營溢利率則下降1個百分點至21%。

集團加緊滲透各個線上渠道，吸引不同客戶群，今年上半年所有品牌的電子商貿業務的收益按年增加21.7%（按絕對金額計），貢獻集團整體收益的30.8%。今年6月底，平均存貨周轉日數下降21日至124日，而平均應收貿易賬款周轉日數下降5日，至17日。另外，有傳安踏體育旗下Amer Sports已提交在美國新股（IPO）上市的文件，估值最高達100億美元，有意明年初前掛牌。

走勢上，8月23日裂口高開，近日在10天線水平整固，惟MACD牛差距收窄，STC%K線跌穿%D線，宜候低86元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力96元，不跌穿80.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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