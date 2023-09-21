moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

滙控股息率吸引 中長線部署

美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期惟，據反映局內官員對利率走勢預測的最新「點陣圖」顯示，預測今年將再加息一次0.25厘。聯儲局主席鮑威爾表示，準備好適當時間進一步加息。滙豐控股（5）業務重心以大中華為主，截至今年6月底止第二季度，列賬基準除稅前利潤按年增加89%至88億美元；收入增加45億美元至167億美元，主要反映全球利率上升，環球業務均錄得上升。集團第二季度的淨息差（NIM）擴闊，淨利息收益率為1.72%，按年加3個基點。目前市場對減息預期不斷推後，有望緩和NIM收窄憂慮。

今年上半年，集團的股東應佔利潤169.66億美元，按年增加1.1倍；期內，淨利息收入上升36.5%至 182.64億美元，其他業務收入增加66.8%至186.12億美元。淨利息收益率上升46個基點至1.7%。預期信貸損失及其他信貸減值準備13億美元，包括內地商用物業行業有關的3億美元，以及英國工商金融業務提撥。集團的成本節約計劃見效，今年上半年金經營支出下跌4%至154.57億美元，成本效益比率由去年同期的65.7%，收窄23.87個百分點至41.9%。

今年6月底，普遍股權一級資本比率為14.7%，較去年第四季度增加0.5個百分點。集團上調今明兩年的目標有形股本回報率至15%，以前的指引為2023年至少達12%。至於派息方面，集團今明兩年的派息比率為50%；今年的預測股息率為8.2厘，具有一定吸引力。另外，集團正開展20億美元的額外股份回購，8月3日至今累計回購1.56億股，涉資12億美元。

走勢上，近期在50天線爭持，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低59元以下吸納，反彈阻力65.9元，不跌穿56.8元續時有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份