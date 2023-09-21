滙控股息率吸引 中長線部署

美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期惟，據反映局內官員對利率走勢預測的最新「點陣圖」顯示，預測今年將再加息一次0.25厘。聯儲局主席鮑威爾表示，準備好適當時間進一步加息。滙豐控股（5）業務重心以大中華為主，截至今年6月底止第二季度，列賬基準除稅前利潤按年增加89%至88億美元；收入增加45億美元至167億美元，主要反映全球利率上升，環球業務均錄得上升。集團第二季度的淨息差（NIM）擴闊，淨利息收益率為1.72%，按年加3個基點。目前市場對減息預期不斷推後，有望緩和NIM收窄憂慮。
今年上半年，集團的股東應佔利潤169.66億美元，按年增加1.1倍；期內，淨利息收入上升36.5%至 182.64億美元，其他業務收入增加66.8%至186.12億美元。淨利息收益率上升46個基點至1.7%。預期信貸損失及其他信貸減值準備13億美元，包括內地商用物業行業有關的3億美元，以及英國工商金融業務提撥。集團的成本節約計劃見效，今年上半年金經營支出下跌4%至154.57億美元，成本效益比率由去年同期的65.7%，收窄23.87個百分點至41.9%。
今年6月底，普遍股權一級資本比率為14.7%，較去年第四季度增加0.5個百分點。集團上調今明兩年的目標有形股本回報率至15%，以前的指引為2023年至少達12%。至於派息方面，集團今明兩年的派息比率為50%；今年的預測股息率為8.2厘，具有一定吸引力。另外，集團正開展20億美元的額外股份回購，8月3日至今累計回購1.56億股，涉資12億美元。
走勢上，近期在50天線爭持，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低59元以下吸納，反彈阻力65.9元，不跌穿56.8元續時有。
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