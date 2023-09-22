百勝中國重上10天線

百勝中國擁有肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）在內地的獨家運營權，另有塔可鐘（Taco Bell）、Lavazza、小肥羊和黃記煌等多個連鎖品牌。今年上半年，集團的總收入55.7億美元，按年上升16%，若不計及外幣換算的影響，錄得增幅24%；系統銷售額按年增加24%，其中肯德基和必勝客分別增加24%和23%，不計及外幣換算的影響。期內，同店銷售額按年上升11%，其中肯德基和必勝客分別增加11%和10%，不計及外幣換算的影響。

今年上半年，集團的經營利潤6.73億美元，按年增加147%，主要得益於銷售額上升和利潤率提升；純利上升1.7倍至4.86億美元。按非公認會計準則計量指標，期內，餐廳利潤率為18.3%，按年擴張5.3個百分點；經調整EBITDA增加49%至9.27億美元。截至今年6月底，門店總數13,602家，其中自營餐廳11,747家和加盟店1,855家。另外，集團調升全年淨新增門店目標，由之前的1,100至1,300家提高至1,400至1,600家；而資本支出目標則維持7億至9億美元之間。

走勢上，上週五重上10天線，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低435元以下吸納，反彈阻力484元，不跌穿405元可續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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